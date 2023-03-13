Сорокина Анна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анна Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1911

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Сорокинъ Кузьма

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
14.03.1913

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Кузьма

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
28.11.1916

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Сорокинъ Кузьма

хуторъ Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Кузьма

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