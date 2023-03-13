Сорокина Анна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1911
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Сорокинъ Кузьма
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
14.03.1913
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Кузьма
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
28.11.1916
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Сорокинъ Кузьма
хуторъ Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Кузьма