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Колосов Василий Фёдорович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Колосов Фёдор Семёнович

Мать: ?

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1898

Сын: Колосов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Ирина Тимофеевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914

Сын: Колосов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Ирина Тимофеевна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Ирина Тимофеевна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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