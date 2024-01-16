Колосов Василий Фёдорович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Колосов Фёдор Семёнович
Мать: ?
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1898
Сын: Колосов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Ирина Тимофеевна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914
Сын: Колосов Максим Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Ирина Тимофеевна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно