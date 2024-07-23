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Колосов Фёдор Семёнович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Колосов Семён Алексеевич

Мать: Колосова Анна Ивановна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1874

Сын: Колосов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: ?

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1875

Сын: Колосов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: ?

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1883

Сын: Колосов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: ?

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно

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