Колосов Фёдор Семёнович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Колосов Семён Алексеевич
Мать: Колосова Анна Ивановна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1874
Сын: Колосов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: ?
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1875
Сын: Колосов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: ?
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: ?
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно