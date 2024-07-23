?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Колосов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Семёнович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1875
Сын: Колосов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Семёнович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Семёнович
д. Зауткино