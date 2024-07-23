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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Колосов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Семёнович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1875

Сын: Колосов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Семёнович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1883

Сын: Колосов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Семёнович

д. Зауткино

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