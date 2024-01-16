Колосова Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Ирина Тимофеевна

Колосова Ирина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Колосов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914

Сын: Колосов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Фёдорович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Фёдорович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close