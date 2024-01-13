Удачина Екатерина Сапронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Удачина) Ксения Федорова
Отец ребёнка: Удачин Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Удачин Фёдор Григорьев
Смерть
Неизвестно