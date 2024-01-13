Удачина Екатерина Сапронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удачина Екатерина Сапронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удачин Фёдор Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Удачина) Ксения Федорова

Отец ребёнка: Удачин Фёдор Григорьев

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Удачин Василий Федоров

Отец ребёнка: Удачин Фёдор Григорьев

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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