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Удачин Фёдор Григорьев

Место рождения

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Удачин Григорий Савельев

Мать: Удачина Аксинья Иванова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удачина Екатерина Сапронова

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Удачина) Ксения Федорова

Мать ребёнка: Удачина Екатерина Сапронова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Удачин Василий Федоров

Мать ребёнка: Удачина Екатерина Сапронова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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