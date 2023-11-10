Удачин Фёдор Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Удачин Григорий Савельев
Мать: Удачина Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Удачина) Ксения Федорова
Мать ребёнка: Удачина Екатерина Сапронова
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Удачина Екатерина Сапронова
Смерть
Неизвестно