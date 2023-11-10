Удачина Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Удачин Григорий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Удачин Григорий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Удачина) Фёкла Григорьева
Отец ребёнка: Удачин Григорий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Удачин Григорий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Удачина) Марья Григорьева
Отец ребёнка: Удачин Григорий Савельев
Смерть
Неизвестно