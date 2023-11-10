Удачина Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдачина Аксинья Иванова

Удачина Аксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удачин Григорий Савельев

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Удачин Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Удачин Григорий Савельев

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Удачин Филипп Григорьев

Отец ребёнка: Удачин Григорий Савельев

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Удачина) Фёкла Григорьева

Отец ребёнка: Удачин Григорий Савельев

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Удачин Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Удачин Григорий Савельев

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Удачина) Марья Григорьева

Отец ребёнка: Удачин Григорий Савельев

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.