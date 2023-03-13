Уполовниковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения17.05.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1848
Бракосочетание
28.01.1866
Рождение ребёнка
10.10.1873
Дочь: (Уполовникова) Прасковія
Мать ребёнка: Уполовникова (Кофейникова) Пелагея
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Аполовникова) Ульяна
Мать ребёнка: Уполовникова (Кофейникова) Пелагея
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Тетерина (Аполовникова) Ксенія
Мать ребёнка: Уполовникова (Кофейникова) Пелагея
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Аполовникова) Анастасія
Мать ребёнка: Уполовникова (Кофейникова) Пелагея