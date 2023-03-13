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Уполовниковъ Алексей

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.05.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1848

Отец: Уполовниковъ Андрей

Мать: Уполовникова (Ильина) Епистимия

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1866

Жена: Уполовникова (Кофейникова) Пелагея

Рождение ребёнка
10.10.1873

Дочь: (Уполовникова) Прасковія

Мать ребёнка: Уполовникова (Кофейникова) Пелагея

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Аполовникова) Ульяна

Мать ребёнка: Уполовникова (Кофейникова) Пелагея

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Тетерина (Аполовникова) Ксенія

Мать ребёнка: Уполовникова (Кофейникова) Пелагея

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Аполовникова) Анастасія

Мать ребёнка: Уполовникова (Кофейникова) Пелагея

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