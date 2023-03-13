Тетерина (Аполовникова) Ксенія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Уполовниковъ Алексей
Мать: Уполовникова Пелагея
Бракосочетание
30.01.1905
Муж: Тетеринъ Михаилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1913
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Тетеринъ Михаилъ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1916
Сын: Тетеринъ Алексей
Отец ребёнка: Тетеринъ Михаилъ
хуторъ Ново-Покровский