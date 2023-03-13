Тетерина (Аполовникова) Ксенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Аполовникова) Ксенія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Уполовниковъ Алексей

Мать: Уполовникова Пелагея

Бракосочетание
30.01.1905

Муж: Тетеринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1913

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Тетеринъ Михаилъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1916

Сын: Тетеринъ Алексей

Отец ребёнка: Тетеринъ Михаилъ

хуторъ Ново-Покровский
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