Уполовникова (Кофейникова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения01.10.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1848
Бракосочетание
28.01.1866
Муж: Уполовниковъ Алексей
Рождение ребёнка
10.10.1873
Дочь: (Уполовникова) Прасковія
Отец ребёнка: Уполовниковъ Алексей
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Аполовникова) Ульяна
Отец ребёнка: Уполовниковъ Алексей
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Тетерина (Аполовникова) Ксенія
Отец ребёнка: Уполовниковъ Алексей
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Аполовникова) Анастасія
Отец ребёнка: Уполовниковъ Алексей