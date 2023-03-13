Тетеринъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Тетеринъ Яковъ
Бракосочетание
30.01.1905
Жена: Тетерина Ксенія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1913
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Тетерина Ксенія
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1916
Сын: Тетеринъ Алексей
Мать ребёнка: Тетерина Ксенія
хуторъ Ново-Покровский