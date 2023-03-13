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Тетеринъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Тетеринъ Яковъ

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1905

Жена: Тетерина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1913

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Тетерина Ксенія

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1916

Сын: Тетеринъ Алексей

Мать ребёнка: Тетерина Ксенія

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