Уполовникова (Ильина) Епистимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уполовникова (Ильина) Епистимия

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Ильинъ Михаилъ

Мать: Ильина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Уполовниковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1834

Сын: Уполовниковъ Герасимъ

Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.07.1836

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1837

Сын: Уполовниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1838

Дочь: Евлампия

Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1841

Сын: Уполовниковъ Николай

Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1843

Дочь: Антипина Лукия

Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1848

Сын: Уполовниковъ Алексей

Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уполовниковъ Андрей