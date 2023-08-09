Уполовникова (Ильина) Епистимия
Место рождения
Дата рождения1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Ильинъ Михаилъ
Мать: Ильина Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Уполовниковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей
Рождение ребёнка
25.02.1834
Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей
Рождение ребёнка
?.07.1836
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей
Рождение ребёнка
12.09.1837
Сын: Уполовниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей
Рождение ребёнка
03.10.1838
Дочь: Евлампия
Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей
Рождение ребёнка
07.05.1841
Сын: Уполовниковъ Николай
Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей
Рождение ребёнка
11.12.1843
Дочь: Антипина Лукия
Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей
Рождение ребёнка
17.05.1848
Сын: Уполовниковъ Алексей
Отец ребёнка: Уполовниковъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уполовниковъ Андрей