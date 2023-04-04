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Рахманинов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

18.02.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Рахманинов Николай Федорович

Мать: Рахманинова (Сатина) Евпраксия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Рахманинова (Гохфельдт) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманинов Федор Иванович

Мать ребёнка: Рахманинова (Гохфельдт) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терпигорева (Рахманинова) Варвара

Мать ребёнка: Рахманинова (Гохфельдт) Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахманинова (Гохфельдт) Софья

Рождение ребёнка
29.08.1826

Сын: Рахманинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Рахманинова (Гохфельдт) Софья

Смерть
18.02.1861

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