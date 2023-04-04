Рахманинов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти18.02.1861
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманинов Николай Иванович
Мать ребёнка: Рахманинова (Гохфельдт) Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманинов Федор Иванович
Мать ребёнка: Рахманинова (Гохфельдт) Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терпигорева (Рахманинова) Варвара
Мать ребёнка: Рахманинова (Гохфельдт) Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1826
Мать ребёнка: Рахманинова (Гохфельдт) Софья
Смерть
18.02.1861