Рахманинов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахманинов Николай Федорович

Рахманинов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Рахманинов Федор

Мать: Рахманинова (Вечеслова) Лукерья

http://www.geni.com/people/Николай-Федорович-Рахманинов/6000000020719968462?through=6000000031183981370
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахманинова (Сатина) Евпраксия

Рождение ребёнка
1791

Сын: Рахманинов Егор Николаевич

Мать ребёнка: Рахманинова (Сатина) Евпраксия

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Рахманинова) Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Рахманинова (Сатина) Евпраксия

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рахманинов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Рахманинова (Сатина) Евпраксия

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рахманинов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Рахманинова (Сатина) Евпраксия

Смерть
1803

Мы используем куки для улучшения работы сайта.