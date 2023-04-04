Рахманинов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Рахманинов Федор
http://www.geni.com/people/Николай-Федорович-Рахманинов/6000000020719968462?through=6000000031183981370
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Рахманинов Егор Николаевич
Мать ребёнка: Рахманинова (Сатина) Евпраксия
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Рахманинова) Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Рахманинова (Сатина) Евпраксия
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рахманинов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Рахманинова (Сатина) Евпраксия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рахманинов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Рахманинова (Сатина) Евпраксия
Смерть
1803