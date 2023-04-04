Рахманинова (Гохфельдт) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахманинова (Гохфельдт) Софья

Рахманинова (Гохфельдт) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Хохфельд Иоганн (Иван)

Мать: Хохвельд Катарина Елизавета

Рождение ребёнка
29.08.1826

Сын: Рахманинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Рахманинов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Рахманинов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманинов Федор Иванович

Отец ребёнка: Рахманинов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терпигорева Варвара

Отец ребёнка: Рахманинов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахманинов Иван Николаевич

Смерть
1861
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close