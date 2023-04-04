Рахманинова (Гохфельдт) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Хохфельд Иоганн (Иван)
Рождение ребёнка
29.08.1826
Отец ребёнка: Рахманинов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманинов Николай Иванович
Отец ребёнка: Рахманинов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманинов Федор Иванович
Отец ребёнка: Рахманинов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терпигорева Варвара
Отец ребёнка: Рахманинов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1861