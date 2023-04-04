Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета 1764 — найти родственников по фамилии на Familio

Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1764, Киев, Украинская ССР, СССР

умерла Неизвестно

Супруги
Хохфельд Иоганн (Иван)1764 г.р.
Дети
Рахманинова (Гохфельдт) Софья1801 г.р.
Treiden (Hochfeld Гохфельд) Юлия ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Treiden (Hochfeld Гохфельд) Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохфельд Самуил

Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)

Бракосочетание
1782

Муж: Хохфельд Иоганн (Иван)

Супруг(-а): Екатерина Гохфельд (Бунге)

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Рахманинова (Гохфельдт) Софья

Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)

Смерть
Неизвестно

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