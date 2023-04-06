Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1782
Супруг(-а): Екатерина Гохфельд (Бунге)
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Рахманинова Софья
Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Treiden Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохфельд Самуил
Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)
Смерть
Неизвестно