Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
1782

Муж: Хохфельд Иоганн (Иван)

Супруг(-а): Екатерина Гохфельд (Бунге)
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Рахманинова Софья

Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Treiden Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохфельд Самуил

Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)

Смерть
Неизвестно
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