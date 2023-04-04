Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета
женский, родилась 1764, Киев, Украинская ССР, СССР
умерла Неизвестно
Супруги
Хохфельд Иоганн (Иван)1764 г.р.
Дети
Рахманинова (Гохфельдт) Софья1801 г.р.
Treiden (Hochfeld Гохфельд) Юлия ИвановнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Treiden (Hochfeld Гохфельд) Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохфельд Самуил
Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)
Бракосочетание
1782
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Рахманинова (Гохфельдт) Софья
Отец ребёнка: Хохфельд Иоганн (Иван)
Смерть
Неизвестно