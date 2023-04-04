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Хохфельд Иоганн (Иван)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Treiden (Hochfeld Гохфельд) Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохфельд Самуил

Мать ребёнка: Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета

Бракосочетание
1782

Жена: Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета

Супруг(-а): Екатерина Гохфельд (Бунге)
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Рахманинова (Гохфельдт) Софья

Мать ребёнка: Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета

Смерть
Неизвестно

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