Хохфельд Иоганн (Иван)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Treiden (Hochfeld Гохфельд) Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохфельд Самуил
Мать ребёнка: Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета
Бракосочетание
1782
Супруг(-а): Екатерина Гохфельд (Бунге)
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Рахманинова (Гохфельдт) Софья
Мать ребёнка: Хохвельд (фон Бунге) Катарина Елизавета
Смерть
Неизвестно