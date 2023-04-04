Рахманинова (Сатина) Евпраксия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинова (Сатина) Евпраксия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сатин Иван Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахманинов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Рахманинов Егор Николаевич

Отец ребёнка: Рахманинов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Рахманинова) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Рахманинов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рахманинов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Рахманинов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рахманинов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Рахманинов Николай Федорович

Смерть
1825

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