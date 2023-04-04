Рахманинова (Сатина) Евпраксия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1825
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сатин Иван Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Рахманинов Егор Николаевич
Отец ребёнка: Рахманинов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Рахманинова) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Рахманинов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рахманинов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Рахманинов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рахманинов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Рахманинов Николай Федорович
Смерть
1825