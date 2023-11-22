Аносова/Сухотерина Елена Григорьевна
Место рожденияВоронежская губ.
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Григорий
Воронежская губ.
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Аносов Тихон
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Тещина Ефросинья Феоктистовна
Отец ребёнка: Сухотерин Феоктист Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анна Феоктистовна
Отец ребёнка: Сухотерин Феоктист Алексеевич
Ерышевка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аносов Тихон
Смерть
Неизвестно