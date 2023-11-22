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Аносова/Сухотерина Елена Григорьевна

Место рождения

Воронежская губ.

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Григорий

Мать: не указана

Воронежская губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Аносов Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Аносов Тихон

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Тещина Ефросинья Феоктистовна

Отец ребёнка: Сухотерин Феоктист Алексеевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна Феоктистовна

Отец ребёнка: Сухотерин Феоктист Алексеевич

Ерышевка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухотерин Феоктист Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Тихон

Смерть
Неизвестно
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