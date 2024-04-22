Сухотерин Феоктист Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухотерин Феоктист Алексеевич

Сухотерин Феоктист Алексеевич

Место рождения

Ерышевка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерышевка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сухотерин Тихон Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Тещина Ефросинья Феоктистовна

Мать ребёнка: Аносова/сухотерина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна Феоктистовна

Мать ребёнка: Аносова/сухотерина Елена Григорьевна

Ерышевка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова/сухотерина Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close