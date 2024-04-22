Сухотерин Феоктист Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сухотерин Тихон Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Тещина Ефросинья Феоктистовна
Мать ребёнка: Аносова/сухотерина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анна Феоктистовна
Мать ребёнка: Аносова/сухотерина Елена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно