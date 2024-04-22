(Сухотерина) Анна Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухотерина) Анна Феоктистовна

Место рождения

Ерышевка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сухотерин Феоктист Алексеевич

Мать: Аносова/сухотерина Елена Григорьевна

Ерышевка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
28.01.1902

Муж: Губин Никифор Петрович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Губин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Губин Никифор Петрович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Губин Илья Никифорович

Отец ребёнка: Губин Никифор Петрович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Губин Никифор Петрович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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