(Сухотерина) Анна Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
28.01.1902
Рождение ребёнка
1905
Сын: Губин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Губин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Губин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Губин Никифор Петрович
Смерть
Неизвестно