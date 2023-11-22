Губин Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Никифор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1902

Жена: Анна Феоктистовна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Губин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Анна Феоктистовна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Губин Илья Никифорович

Мать ребёнка: Анна Феоктистовна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Феоктистовна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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