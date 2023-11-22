Губин Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1902
Жена: Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Губин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Феоктистовна
Смерть
Неизвестно