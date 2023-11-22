Сухотерин Тихон Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Сухотерин Феоктист Алексеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сухотерин Демид Тихонович
Мать ребёнка: Сухотерина Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Сухотерин Терентий Тихонович
Мать ребёнка: Сухотерина Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Киселева Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Сухотерина Арина Васильевна
Смерть
Неизвестно