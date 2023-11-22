Сухотерин Тихон Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотерин Тихон Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сухотерин Феоктист Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1878

Сын: Сухотерин Демид Тихонович

Мать ребёнка: Сухотерина Арина Васильевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Сухотерин Терентий Тихонович

Мать ребёнка: Сухотерина Арина Васильевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Киселева Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Сухотерина Арина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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