Аносов Тихон
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Аносова/сухотерина Елена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
списки | https://forum.vgd.ru/post/2852/46410/p2432454.htm | скан - 2н Села Манина 14669 Семен Бухонов 14671 Елисей Бухонов 14674 Меркул Бухонов 14677 Никита Аносов 14681 Иван Кузнецов 14682 Тихон Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно