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Аносов Тихон

Место рождения

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Аносов Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Аносова/сухотерина Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова/сухотерина Елена Григорьевна

Упоминание
Неизвестно
списки | https://forum.vgd.ru/post/2852/46410/p2432454.htm | скан - 2н Села Манина 14669 Семен Бухонов 14671 Елисей Бухонов 14674 Меркул Бухонов 14677 Никита Аносов 14681 Иван Кузнецов 14682 Тихон Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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