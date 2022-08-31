Соколов Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Зоя Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Соколов Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Евгений Семёнович

Отец ребёнка: Соколов Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Семён Иванович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Соколов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Соколов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно

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