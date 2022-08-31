Соколов Зоя Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Евгений Семёнович
Отец ребёнка: Соколов Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Соколов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Соколов Семён Иванович
Смерть
Неизвестно