Соколов Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Александр Сергеевич

Мать: Соколов Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Соколов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Соколов Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Соколов Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Евгений Семёнович

Мать ребёнка: Соколов Зоя Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Зоя Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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