Соколов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Соколов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Соколов Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколов Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Евгений Семёнович
Мать ребёнка: Соколов Зоя Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколов Зоя Алексеевна
Смерть
Неизвестно