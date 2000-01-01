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Соколов Василий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Соколов Семён Иванович

Мать: Соколов Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Соколов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Соколов Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
05.06.1911

Сын: Соколов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Соколов Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
03.07.1912

Сын: Соколов Сергей Семенович

Мать ребёнка: Соколов Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Соколов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Соколов Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Соколов Мария Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Мария Аристарховна

Смерть
Неизвестно
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