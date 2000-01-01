Соколов Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Соколов Семён Иванович
Мать: Соколов Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Соколов Мария Аристарховна
Рождение ребёнка
05.06.1911
Сын: Соколов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Соколов Мария Аристарховна
Рождение ребёнка
03.07.1912
Мать ребёнка: Соколов Мария Аристарховна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Соколов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Соколов Мария Аристарховна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Соколов Мария Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно