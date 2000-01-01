Соколов Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Семён Иванович
Мать: Соколов Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Соколов Аполлинария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Иванович
Мать ребёнка: Соколов Аполлинария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно