Соколов Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Семён Иванович

Мать: Соколов Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Соколов Иван Иванович

Мать ребёнка: Соколов Аполлинария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Иванович

Мать ребёнка: Соколов Аполлинария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Аполлинария Степановна

Смерть
Неизвестно
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