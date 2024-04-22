Линева (Ленева) Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линева (Ленева) Елена Кузьминична

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Место рождения

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

19.05.1902 ст.

Дата смерти

24.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1902 ст.

Отец: Ленев Кузьма Никифорович

Мать: Ленева Фёкла Павловна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1924

Сын: Комарков Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Комарков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1928

Дочь: Платонова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Комарков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1938

Дочь: Комаркова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Комарков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.10.1975
Москва, город федерального значения Москва
Николо-Хованское кладбище
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