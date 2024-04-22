Линева (Ленева) Елена Кузьминична
Место рождения
Дата рождения19.05.1902 ст.
Дата смерти24.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1902 ст.
Отец: Ленев Кузьма Никифорович
Мать: Ленева Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
20.10.1924
Сын: Комарков Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Комарков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1928
Дочь: Платонова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Комарков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1938
Дочь: Комаркова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Комарков Сергей Иванович
Смерть
24.10.1975
Николо-Хованское кладбище