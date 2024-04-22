Ленев Кузьма (Косьма) Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленев Кузьма (Косьма) Никифорович

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Место рождения

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1871

Отец: Ленев Никифор Артемьевич

Мать: Ленева Екатерина Федоровна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
крестные Блинов Тимофей Гаврилович и его дочь Блинова Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
02.11.1897 ст.

Жена: Ленева Фёкла Павловна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
со стороны жениха - отец Никифор Артемьевич Ленев и брат Феодор Никифоров Ленев со стороны невесты - Василий Иванович Дворянов (из Дер. Топорковой)и Алексей Михайлович Тарасов (из Трубина) https://y... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1898

Сын: Ленев Фаддей Кузьмич

Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1901

Сын: Ленев Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
19.05.1902 ст.

Дочь: Линева Елена Кузьминична

Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1904 ст.

Сын: Ленев Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
крестный Косяров Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
17.04.1910 ст.

Дочь: Глафира Кузьминична

Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
были крестными Никифор Максимович Косятов и Пелагея Павловна Дворянова
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Ленева Глафира Кузьминична

Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1915

Дочь: Страшинская Антонина Кузьминична

Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Крестные Фаддей девица Ирина Федоровна Самсонова
Смерть
Неизвестно
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