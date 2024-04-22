Ленев Кузьма (Косьма) Никифорович
Место рождения
Дата рождения30.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1871
крестные Блинов Тимофей Гаврилович и его дочь Блинова Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
02.11.1897 ст.
Жена: Ленева Фёкла Павловна
со стороны жениха - отец Никифор Артемьевич Ленев и брат Феодор Никифоров Ленев со стороны невесты - Василий Иванович Дворянов (из Дер. Топорковой)и Алексей Михайлович Тарасов (из Трубина) https://y... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1898
Сын: Ленев Фаддей Кузьмич
Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
23.02.1901
Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
19.05.1902 ст.
Дочь: Линева Елена Кузьминична
Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
22.11.1904 ст.
Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна
крестный Косяров Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
17.04.1910 ст.
Дочь: Глафира Кузьминична
Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна
были крестными Никифор Максимович Косятов и Пелагея Павловна Дворянова
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Ленева Глафира Кузьминична
Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
19.02.1915
Дочь: Страшинская Антонина Кузьминична
Мать ребёнка: Ленева Фёкла Павловна
Крестные Фаддей девица Ирина Федоровна Самсонова
Смерть
Неизвестно