Максюков Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1923
Дата смерти08.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923
Образование
1940
окончил 7 классов Тисульской НСШ
Военная служба
15.09.1942
Канск, город Канск, Красноярский край
рядовой 1-го отделения стрелкового батальона 27-й отдельной лыжной стрелковой бригады Сибирского военного округа
Призыв на военную службу
15.09.1942
призван Тисульским районным военкоматом Кемеровской области
Военная служба
15.03.1943
рядовой 1232-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии Северо-Западного, 2-го Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов
Военная награда
14.09.1943
медаль "За боевые заслуги" - приказ №021 от14.09.1943 командира 1232-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии
Военная служба
27.01.1944
Соловейка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
27.01.1944 участвовал в бою за деревню Соловейка, заменил командира миномета, огнем своего миномета уничтожил становый пулемет противника
Военная награда
24.02.1944
орден "Красная звезда" - приказ №017/Н от 28.02.1944
Военная награда
28.02.1944
медаль "За боевые заслуги" - приказ №017 командира 370-й стрелковой дивизии
Вступление в партию
13.05.1944
принят в ВКП(б)
Ранение
18.06.1944
при прорыве обороны на реке Буг был легко ранен и до 25 августа находился в полевом госпитале
Военная служба
15.09.1944
курсант курсов подготовки и переподготовки политсостава при 1-м Белорусском фронте. Дислокация - у города Пяски в Польше
Военная служба
11.01.1945
присвоено воинское звание "младший лейтенант" приказом командующего Вооруженными Силами 1-го Белорусского фронта № 028/п
Военная служба
12.01.1945
В резерве политсостава 69-й армии 1-го Белорусского фронта
Военная служба
20.02.1945
Комсорг батальона 1230 стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии 69 армии 1-го Белорусского фронта
Военная награда
09.05.1945
медаль "За взятие Берлина" - Указ Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945
Военная награда
09.05.1945
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." - Указ Президиума Верховного Совета СССР
Военная награда
09.06.1945
медаль "За освобождение Варшавы" - Указ Президиума Верховного Совета СССР от 09.06.1945
Военная служба
06.08.1945
Начальник библиотеки 1042 стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии Группы Советских оккупационных войск в Германии. Дислоцировались в районе г. Цосен
Военная служба
30.12.1945
начальник библиотеки 1955-го артиллерийского полка 40-й отдельной противотанковой бригады Группы Советских оккупационных войск в Германии
Военная служба
17.12.1946
начальник библиотеки 282-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-й гвардейской противотанковой артиллерийской бригады Группы Советских оккупационных войск в Германии. Бр... Показать все
Бракосочетание
25.06.1947
Военная служба
15.12.1947
секретарь бюро ВЛКСМ батальона 4-го аэродромно-строительного полка Военно-воздушных сил Закавказского военного округа
Военная служба
15.04.1948
Самара, Самара, Самарская область
секретарь бюро ВЛКСМ батальона 4-го отдельного аэродромно-строительного полка Приволжского военного округа (г. Куйбышев, ныне Самара)
Получение воинского звания/чина
22.02.1949
присвоено воинское звание "лейтенант" приказом Главнокомандующего сухопутными войсками № 01046
Военная служба
19.10.1950
заместитель командира роты по политчасти 4-го отдельного аэродромно-строительного полка ВВС Приволжского военного округа
Рождение ребёнка
14.03.1951
Дочь: Тихомирова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Максюкова Мария Степановна
Дубовский, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Военная служба
25.07.1951
заместитель командира роты по политчасти 415-го отдельного аэродромно-строительного батальона 1-й отдельной аэродромно-строительной бригады
Получение воинского звания/чина
22.12.1951
присвоено воинское звание "старший лейтенант" приказом Главнокомандующего войсками ВВС Советской армии № 0165
Военная служба
21.06.1952
заместитель командира роты по политчасти 150-го отдельного механизированного аэродромно-строительного батальона 1-й отдельной аэродромно-строительной бригады
Рождение ребёнка
01.06.1953
Дочь: Третьякова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Максюкова Мария Степановна
Большой Исток, Сысертский, Свердловская область
Военная служба
02.09.1953
секретарь парторганизации 417-го отдельного строительного батальона 1-й отдельной аэродромно-строительной бригады Уральского военного округа
Военная награда
03.11.1953
медаль "За боевые заслуги"
Военная служба
29.03.1954
заместитель командира рота по политчасти 19-го отдельного дорожно-строительного батальона Уральского военного округа
Военная служба
30.01.1955
заместитель командира роты по политчасти 19-го отдельного дорожно-строительного батальона Уральского военного округа, откомандирован в войсковую часть № 20168
Военная служба
07.01.1956
заместитель командира роты по политчасти 1009-го отдельного военно-строительного батальона 231-го Управления военно-строительных частей
Военная служба
11.01.1956
заместитель командира роты по политчасти 128-го военно-строительного полка 231-го Управления военно-строительных частей
Получение воинского звания/чина
02.02.1956
присвоено воинское звание "капитан" - приказ начальника Главного политуправления Министерства обороны СССР № 0905
Военная служба
08.03.1956
секретарь партийного бюро 128-го военно-строительного полка 231-го управления военно-строительных частей
Военная служба
12.01.1957
заместитель начальника колонны 128-го отдела военно-строительных колонн 231-го Управления военно-строительных отрядов
Военная служба
13.04.1957
заместитель начальника колонны 128-го отдела военно-строительных колонн 231-го Управления военно-строительных отрядов
Военная служба
29.10.1958
направлен в распоряжение командира войсковой части 20161
Военная служба
17.11.1958
командир роты 79-го отдела военно-строительных отрядов 228-го Управления ВСО
Военная служба
12.09.1960
командир роты 10079-го военно-строительного полка 228-го Управления ВСО, в/ч 04201
Военная служба
20.01.1962
заместитель командира роты по политчасти 10079-го ВСП 228-го УВСО, в/ч 14182
Военная служба
26.12.1963
направлен в распоряжение командира в/ч 14180
Военная служба
06.01.1964
заместитель командира роты по политчасти 10057-го военно-строительного полка 231-го УВСО, в/ч 14180
Военная служба
26.03.1964
командир роты 10057-го военного-строительного полка 231-го УВСО в/ч 14180-в/ч04201
Военная служба
30.01.1965
командир роты 25-го УВСО 231-го УВСО в/ч 14180-в/ч 04201
Военная служба
26.08.1965
направлен в распоряжение командира в/ч 05909 (в/ч 04201)
Военная служба
31.10.1965
командир роты 2-го военно-строительного отряда 25-го Управления военно-строительных отрядов войсковой части 05909, войсковая часть 04201 с 18 сентября
Военная служба
25.05.1966
секретарь партийного бюро 254-го военно-строительного полка 25-го Управления военно-строительных отрядов войсковой части 05909 (в/ч 04201)
Получение воинского звания/чина
01.11.1966
присвоено воинское звание "майор" - приказ начальника Главного политуправления Министерства обороны СССР №0546
Военная служба
10.01.1967
находится в распоряжении начальника Главного управления специального строительства
Военная служба
14.02.1967
секретарь партийного бюро 254-го военного строительного полка Управления строительства войсковой части 05909
Военная служба
09.02.1968
секретарь партийного бюро 254-го военно-строительного полка 160-го Управления строительства
Военная служба
05.02.1969
секретарь партийного бюро 254-го военно-строительного полка
Военная служба
27.02.1970
секретарь партийного бюро 254-го военно-строительного полка 160-го Управления строительства
Военная служба
31.12.1970
секретарь партийного комитета 820-го строительно-монтажного Управления 160-го Управления строительства
Военная служба
28.01.1972
уволен в запас по статье 59 пункту "а" с правом ношения военной формы и направлен на учет в Волховский областной горвоенкомат Ленинградской области
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2015
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область