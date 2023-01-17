Максюкова Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти20.01.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1923
Сын: Максюков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Максюков Дмитрий (Диметрий) Павлович
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
20.01.1964
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область