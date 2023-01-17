Максюкова Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максюкова Евдокия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

20.01.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1923

Сын: Максюков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Максюков Дмитрий (Диметрий) Павлович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
20.01.1964
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
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