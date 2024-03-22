Максюков Дмитрий (Диметрий) Павлович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти27.03.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
26.03.1904
Сын: Максюков Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
12.11.1914
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
23.03.1916
Дочь: Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
30.04.1917
Сын: Максюков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
02.06.1920
Дочь: Порыгина Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
22.11.1923
Сын: Максюков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
11.03.1925
Дочь: Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна
Смерть
27.03.1941
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область