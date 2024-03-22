Максюков Дмитрий (Диметрий) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максюков Дмитрий (Диметрий) Павлович

Место рождения

Крутой Лог, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1873

Дата смерти

27.03.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Максюков Павел Осипов

Мать: Максюкова Татьяна Афанасьева

Крутой Лог, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.03.1904

Сын: Максюков Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Максюков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
12.11.1914

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.03.1916

Дочь: Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.04.1917

Сын: Максюков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.06.1920

Дочь: Порыгина Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.11.1923

Сын: Максюков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
11.03.1925

Дочь: Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Максюков Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Максюкова Евдокия Егоровна

Смерть
27.03.1941
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
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