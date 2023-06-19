Максюков Павел Осипов
Место рождения
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: Масюков Осип Матвеев
Мать: не указана
В МК в записи о бракосочетании фамилия написана как Масюков (Ф.Д-156 оп.1 д.1715 стр. 69об-70)
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Максюков Дмитрий (Диметрий) Павлович
Мать ребёнка: Максюкова Татьяна Афанасьева
Смерть
Неизвестно