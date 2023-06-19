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Максюков Павел Осипов

Место рождения

Крутой Лог, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: Масюков Осип Матвеев

Мать: не указана

Крутой Лог, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
В МК в записи о бракосочетании фамилия написана как Масюков (Ф.Д-156 оп.1 д.1715 стр. 69об-70)
Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Жена: Максюкова Татьяна Афанасьева

Крутой Лог, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Максюков Дмитрий (Диметрий) Павлович

Мать ребёнка: Максюкова Татьяна Афанасьева

Крутой Лог, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно