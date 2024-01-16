Колосов Демид Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Демид Кондратьевич

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Колосов Кондратий Перфирьевич

Мать: Колосова Ульяния Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1800

Сын: Колосов Парфён Демидович

Мать ребёнка: Колосова Василиса

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1806

Сын: Колосов Степан Демидович

Мать ребёнка: Колосова Василиса

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Афимья Демидовна

Мать ребёнка: Колосова Василиса

д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Василиса

д. Подсмуринская
Смерть
После 1850
д. Подсмуринская Пронинской волости
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