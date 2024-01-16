Колосов Демид Кондратьевич
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Колосова Василиса
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Колосова Василиса
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Афимья Демидовна
Мать ребёнка: Колосова Василиса
д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Василиса
д. Подсмуринская
Смерть
После 1850
д. Подсмуринская Пронинской волости