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Колосов Степан Демидович

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Колосов Демид Кондратьевич

Мать: Колосова Василиса

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Федора Степановна

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Неронова Агафья Степановна

Мать ребёнка: Колосова Устинья Филимоновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Колосова Устинья Филимоновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Устинья Филимоновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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