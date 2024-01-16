Колосов Степан Демидович
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Колосов Демид Кондратьевич
Мать: Колосова Василиса
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Федора Степановна
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Неронова Агафья Степановна
Мать ребёнка: Колосова Устинья Филимоновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Колосова Устинья Филимоновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно