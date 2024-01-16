Колосова Устинья Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Неронова Агафья Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Демидович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Демидович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно