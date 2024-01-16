Колосов Парфён Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Парфён Демидович

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1800

Дата смерти

12.04.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Колосов Демид Кондратьевич

Мать: Колосова Василиса

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1836

Сын: Колосов Семён Парфёнович

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Агриппина Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
12.04.1857
д. Подволочье
Причина смерти: от удушья
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