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Анофрий Минеев

Место рождения

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Миней Кириллов

Мать: Евдокия Трофимова

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Баранова Евдокия Анофриева

Мать ребёнка: Василиса Васильева

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Трофим Анофриев

Мать ребёнка: Василиса Васильева

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Аграфена Анофриева

Мать ребёнка: Василиса Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
1825
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