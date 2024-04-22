Анофрий Минеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Миней Кириллов
Мать: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Баранова Евдокия Анофриева
Мать ребёнка: Василиса Васильева
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Трофим Анофриев
Мать ребёнка: Василиса Васильева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Аграфена Анофриева
Мать ребёнка: Василиса Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
1825