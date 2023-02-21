Миней Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Иван Минеев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Савелий Минеев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Анофрий Минеев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Осип Минеев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Трофимова
Смерть
Неизвестно