Миней Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миней Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1729 г.р.

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1756 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1775 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Иван Минеев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Савелий Минеев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Анофрий Минеев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Осип Минеев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Трофимова

Смерть
Неизвестно
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