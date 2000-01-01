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Савелий Минеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Миней Кириллов

Мать: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Матрёна Савельева

Мать ребёнка: Федосья Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Лука Савельева

Мать ребёнка: Федосья Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Корчагин Ассон Савельев

Мать ребёнка: Федосья Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Марфа Савельева

Мать ребёнка: Федосья Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Фаддей Савельев

Мать ребёнка: Федосья Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Тихонова

Смерть
1829
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