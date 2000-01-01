Савелий Минеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Миней Кириллов
Мать: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Матрёна Савельева
Мать ребёнка: Федосья Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Лука Савельева
Мать ребёнка: Федосья Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Федосья Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Марфа Савельева
Мать ребёнка: Федосья Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Фаддей Савельев
Мать ребёнка: Федосья Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Тихонова
Смерть
1829