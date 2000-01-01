Федосья Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Матрёна Савельева

Отец ребёнка: Савелий Минеев

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Лука Савельева

Отец ребёнка: Савелий Минеев

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Корчагин Ассон Савельев

Отец ребёнка: Савелий Минеев

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Марфа Савельева

Отец ребёнка: Савелий Минеев

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Фаддей Савельев

Отец ребёнка: Савелий Минеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Минеев

Смерть
Неизвестно
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