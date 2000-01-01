Федосья Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Матрёна Савельева
Отец ребёнка: Савелий Минеев
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Лука Савельева
Отец ребёнка: Савелий Минеев
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Савелий Минеев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Марфа Савельева
Отец ребёнка: Савелий Минеев
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Фаддей Савельев
Отец ребёнка: Савелий Минеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Минеев
Смерть
Неизвестно