Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Иван Минеев
Отец ребёнка: Миней Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Савелий Минеев
Отец ребёнка: Миней Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Анофрий Минеев
Отец ребёнка: Миней Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Осип Минеев
Отец ребёнка: Миней Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миней Кириллов
Смерть
Неизвестно