Евдокия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1756 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1775 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Иван Минеев

Отец ребёнка: Миней Кириллов

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Савелий Минеев

Отец ребёнка: Миней Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Анофрий Минеев

Отец ребёнка: Миней Кириллов

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Осип Минеев

Отец ребёнка: Миней Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миней Кириллов

Смерть
Неизвестно
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