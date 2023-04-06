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Иван Минеев

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Место рождения

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Миней Кириллов

Мать: Евдокия Трофимова

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Гудкова Маланья Иванова

Мать ребёнка: Степанида Наумова

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Степанида Наумова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Наумова

Смерть
1828
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