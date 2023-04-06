Иван Минеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Миней Кириллов
Мать: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Гудкова Маланья Иванова
Мать ребёнка: Степанида Наумова
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Степанида Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Наумова
Смерть
1828