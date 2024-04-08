Василиса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Баранова Евдокия Анофриева

Отец ребёнка: Анофрий Минеев

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Трофим Анофриев

Отец ребёнка: Анофрий Минеев

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Аграфена Анофриева

Отец ребёнка: Анофрий Минеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анофрий Минеев

Смерть
До 1834
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