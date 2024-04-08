Василиса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Баранова Евдокия Анофриева
Отец ребёнка: Анофрий Минеев
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Трофим Анофриев
Отец ребёнка: Анофрий Минеев
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Аграфена Анофриева
Отец ребёнка: Анофрий Минеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анофрий Минеев
Смерть
До 1834