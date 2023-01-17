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Баранова Евдокия Анофриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

14.11.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Анофрий Минеев

Мать: Василиса Васильева

Бракосочетание
28.10.1801 ст.

Муж: Баранов Поликарп Лупов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1803 ст.

Сын: Баранов Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1805 ст.

Дочь: Луппа Поликарповна

Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1808 ст.

Дочь: Чугункина Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1813 ст.

Сын: Баранов Мирон Поликарпович

Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1816 ст.

Дочь: Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1818 ст.

Дочь: Буреева Елена Поликарповна

Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1821 ст.

Сын: Баранов (лупов) Фрол Поликарпович

Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
14.11.1862 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
17.11.1862 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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