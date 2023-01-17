Баранова Евдокия Анофриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти14.11.1862 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Анофрий Минеев
Мать: Василиса Васильева
Бракосочетание
28.10.1801 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1803 ст.
Сын: Баранов Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов
Рождение ребёнка
13.12.1805 ст.
Дочь: Луппа Поликарповна
Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов
Рождение ребёнка
22.07.1808 ст.
Дочь: Чугункина Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов
Рождение ребёнка
26.05.1813 ст.
Сын: Баранов Мирон Поликарпович
Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов
Рождение ребёнка
01.03.1816 ст.
Дочь: Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов
Рождение ребёнка
19.05.1818 ст.
Дочь: Буреева Елена Поликарповна
Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов
Рождение ребёнка
20.08.1821 ст.
Сын: Баранов (лупов) Фрол Поликарпович
Отец ребёнка: Баранов Поликарп Лупов
Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
14.11.1862 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
17.11.1862 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан