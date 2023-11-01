Прасковия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Лунев однодв.Фатиской округи д.Здовниковой Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Пыжева) Ксения Харитоновна
Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Пыжева) Графена Харитоновна
Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Пыжева) Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович