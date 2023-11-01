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Прасковия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Лунев однодв.Фатиской округи д.Здовниковой Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Харитон Федорович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Пыжева) Ксения Харитоновна

Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Пыжев Карп Харитонович

Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Пыжева) Графена Харитоновна

Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Пыжев Иван Харитонович

Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Пыжева) Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Пыжев Марк Харитонович

Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Пыжев Федор Харитонович

Отец ребёнка: Пыжев Харитон Федорович

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