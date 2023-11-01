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Пыжев Иван Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Пыжев Харитон Федорович

Мать: Прасковия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Савельевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Пыжева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ефимия Савельевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Пыжева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ефимия Савельевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пыжев Астах Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Савельевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пыжев Ефим Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Савельевна

Смерть
1807

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