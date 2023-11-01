Пыжев Иван Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Пыжев Харитон Федорович
Мать: Прасковия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Савельевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Пыжева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ефимия Савельевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Пыжева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ефимия Савельевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пыжев Астах Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Савельевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пыжев Ефим Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Савельевна
Смерть
1807