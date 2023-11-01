Пыжев Харитон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Пыжев Федор Михайлович
Мать: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковия Семеновна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Пыжева) Ксения Харитоновна
Мать ребёнка: Прасковия Семеновна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Прасковия Семеновна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Пыжева) Графена Харитоновна
Мать ребёнка: Прасковия Семеновна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Прасковия Семеновна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Пыжева) Евдокия Харитоновна
Мать ребёнка: Прасковия Семеновна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Прасковия Семеновна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Прасковия Семеновна
Смерть
1798