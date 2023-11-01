Пыжев Харитон Федорович 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пыжев Харитон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Пыжев Федор Михайлович

Мать: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковия Семеновна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Пыжева) Ксения Харитоновна

Мать ребёнка: Прасковия Семеновна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Пыжев Карп Харитонович

Мать ребёнка: Прасковия Семеновна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Пыжева) Графена Харитоновна

Мать ребёнка: Прасковия Семеновна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Пыжев Иван Харитонович

Мать ребёнка: Прасковия Семеновна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Пыжева) Евдокия Харитоновна

Мать ребёнка: Прасковия Семеновна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Пыжев Марк Харитонович

Мать ребёнка: Прасковия Семеновна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Пыжев Федор Харитонович

Мать ребёнка: Прасковия Семеновна

Смерть
1798

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